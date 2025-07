Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'945,80 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,20% a 44’459,65 punti, Nasdaq +0,27% a 20’640,33 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,55% a 39’678,02 punti).

L’appuntamento più atteso della giornata è la pubblicazione, alle 14.30, dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti per il mese di giugno: si tratterà di vedere se la politica commerciale promossa presidente americano Donald Trump abbia fatto aumentare l’inflazione. L’indicatore servirà inoltre a determinare se la Federal Reserve avrà il margine di manovra per allentare la politica monetaria nella prossima riunione, come Trump chiede da diverse settimane.

In questo contesto i mercati tengono d’occhio anche gli sviluppi dei negoziati commerciali tra Washington e i suoi svariati partner, in vista della scadenza del primo agosto, data in cui dovrebbero entrare in vigore i dazi più alti promessi dal presidente americano. Il 79enne ha annunciato che da quella data saranno imposte tariffe del 30% sui prodotti provenienti dall’Ue e dal Messico: la reazione delle borse ieri è stata scarsa, segno che gli investitori confidano in intese in grado di scongiurare forti barriere doganali.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie relative ai titoli principali. Sorvegliate speciali sono Partners Group (+1,18%) e Richemont (+0,17%), in vista della diffusione – rispettivamente stasera e domani – di dati sull’andamento degli affari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika (+0,54%), mentre il meno convincente appare Alcon (-1,52%).

Nel mercato allargato va segnalata Accelleron (dato non ancora disponibile), dopo che l’azienda ha ritoccato al rialzo le previsioni per i ricavi dell’intero esercizio. DocMorris (dato non ancora disponibile) è sostenuta dall’estensione dell’autorizzazione in Germania di una sua soluzione elettronica per i pazienti. Sandoz (-0,49%) ha invece dovuto procedere a un richiamo negli Usa per antibiotici etichettati in modo errato.