Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'880,93 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli investitori non hanno indicazioni da Wall Street (chiusa per festività) e guardano quindi con maggiore attenzione all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,25% a 39’270,40 punti).

Il sentimento positivo è alimentato soprattutto dalle speranze di una rapida fine della guerra in Ucraina. In primo piano rimangono anche i dazi doganali e la prospettiva di una guerra commerciale fra gli Stati Uniti e altri paesi. Sul fronte congiunturale arriveranno dati importanti dalla Germania e dagli Usa. Nell’ambito della politica monetaria diversi rappresentanti della Federal Reserve si sono nuovamente pronunciati contro un taglio dei tassi di interesse nel prossimo futuro: sono necessari maggiori progressi sul fronte dell’inflazione, affermano.

In Svizzera osservata speciale rimane Holcim (-0,08%), salita ieri a un massimo pluriennale. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,42%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,62%).

Nel mercato allargato Also (-0,96%) aumenterà nuovamente il dividendo, malgrado un calo dei profitti. Hanno informato sull’andamento degli affari anche Basilea (+1,47%) e Oerlikon (+4,36%).