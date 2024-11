Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'721,95 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,97% a 44’296,51 punti, livello record, Nasdaq +0,16% a 19’003,65 punti) e guardano anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,30% a 38’780,14 punti).

Il mercato cerca così di proseguire sul cammino della settimana scorsa, che si è rivelata in rialzo dopo quattro arretramenti consecutivi. In questi giorni tornerà in primo piano il tema dei tassi d’interesse: negli Stati Uniti sarà diffuso l’indice americano dell’inflazione PCE, quello preferito dalla Federal Reserve, che potrebbe fornire indicazioni sugli orientamenti dell’istituto. Saranno inoltre pubblicati i verbali dell’ultima riunione della banca centrale.

In generale gli esperti ritengono che il cosiddetto “Trump trade”, che ha favorito in particolare le azioni statunitensi, il dollaro e i rendimenti dei titoli di stato Usa, continuerà probabilmente ancora per un po’. Va anche rilevato come la settimana sarà più corta negli Stati Uniti: giovedì è si festeggia infatti il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento.

Sul fronte interno sorvegliate speciali sono Novartis (-1,24%) e Roche (-0,71%), che hanno informato sulle novità in vista dei prossimi importanti congressi oncologici americani. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,04%), mentre il meno convincente appare Zurich (-0,22%).

Nel mercato allargato Bachem (dato non ancora disponibile) potrebbe approfittare di una raccomandazione di Octavian.