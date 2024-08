Borsa svizzera: apre in crescita

(Keystone-ATS) Reduce da sette sedute consecutive in rialzo, la borsa svizzera ha iniziato pure la giornata odierna con il segno più. Alle 09.20, l’indice principale SMI guadagnava lo 0,16% a 12’295,08 punti.

Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Milano saliva dello 0,19% a 33’330,54 punti, Parigi dello 0,25% a 7520,81 punti e Francoforte dello 0,26% a 18’469,00 punti, mentre Londra perdeva lo 0,30% a 8332,22 punti.

In Asia, Tokyo ha chiuso in sensibile rialzo (+1,80%), mentre, a scambi ancora aperti, scivolano gli indici cinesi. Dal canto suo, Wall Street ieri sera ha terminato in positivo: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,58% a 40’896,53 punti, il Nasdaq l’1,39% a 17’876,77 punti e l’S&P 500 lo 0,97%% a 5608,25 punti.

Globalmente, il sentimento degli investitori è gradualmente migliorato man mano che i timori di una recessione negli Stati Uniti, che hanno innescato una disfatta del mercato a inizio agosto, si sono attenuati. Ci sono scommesse crescenti sul fatto che la Fed segnalerà presto di essere pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse, prima del discorso del presidente Jerome Powell a Jackson Hole, nel Wyoming, venerdì.