Borsa svizzera: apre in calo

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha aperto in calo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'066,65 punti, in flessione dello 0,54% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) I mercati sono incerti di fronte alle crescenti minacce del presidente americano Donald Trump sui dazi, con l’invio ieri della lettera al Canada, destinatario di tariffe al 35% dal primo agosto, e in attesa di quella, che arriverà oggi, per l’Unione europea. La Svizzera non è però ancora stata inclusa nell’elenco: Trump ha annunciato dazi generalizzati tra il 15 e il 20% per chi non contratterà dazi bilaterali.

Apertura in calo anche per le altre principali piazze europee: Francoforte cede lo 0,51%, Parigi lo 0,36%, Milano lo 0,25% e Londra lo 0,06%, con gli investitori preoccupati per l’inasprirsi della politica commerciale americana.

Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva (Dow Jones +0,43% a 44’650,88 punti, Nasdaq +0,09% a 20’630,66 punti), mentre stamane Tokyo ha terminato le contrattazioni in leggera flessione (Nikkei -0,19% a 39’569,68 punti).