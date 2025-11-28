Borsa svizzera: apertura piatta

Keystone-SDA

La Borsa svizzera apre piatta oggi, all'indomani della pausa a Wall Street per le festività del Thanksgiving: poco dopo l'apertura l'SMI segna +0,01% a 12'832,72 punti. Gli investitori restano in attesa della decisione della Federal Reserve (Fed) sui tassi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sulle altre principali Borse europee, a Francoforte il Dax cede lo 0,16% a 23’739,46 punti, mentre a Milano l’Ftse Mib perde lo 0,18% a quota 43’142,00. Positive invece le piazze di Parigi, dove il il Cac 40 sale dello 0,06% a quota 8’104,52, e Londra, con l’Ftse 100 che guadagna lo 0,12% 9’705,85 punti.

Come ieri le borse europee, che hanno chiuso in prossimità dell’equilibrio. anche le piazze asiatiche hanno vissuto una seduta priva di slancio. Alla Borsa di Tokyo, l’indice principale Nikkei è salito dello 0,17% a 50’253,91 punti.