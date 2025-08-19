Borsa svizzera: apertura in lieve rialzo

Keystone-SDA

Apertura in lieve rialzo per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.10 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,11% a 12'085,22 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Fra i principali mercati europei, Milano ha aperto in progressione dello 0,31%. Francoforte e Parigi hanno iniziato in rialzo dello 0,2%. Sulla parità, invece, la partenza del listino azionario di Londra.

Dal canto suo, la Borsa di Tokyo è arretrata sul finale di seduta, con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto mentre l’indice di riferimento è sui massimi di sempre, e in attesa di maggiori indicazioni dalla politica monetaria dalla Federal Reserve, con il tradizionale simposio in programma questa settimana a Jackson Hole. Il Nikkei ha segnato una flessione dello 0,38%, a quota 43’546,29, con un calo di 168 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 147,40, ed è stabile sull’euro a 172,50.

Anche Wall Street ieri sera ha chiuso debole in attesa del simposio di Jackson Hole. Il Dow Jones ha perso lo 0,08% a 44.912,19 punti, il Nasdaq è salito dello 0,03% a 21.629,77 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,01% a 6.449,16 punti.