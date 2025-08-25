La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apertura in lieve calo

Keystone-SDA

Apertura in calo per la Borsa svizzera. Poco dopo l'apertura l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,32% a 12'225,78 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Quella che prende il via oggi sarà probabilmente una settimana contrassegnata da lievi perdite per Zurigo. Secondo gli operatori, le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole di venerdì hanno migliorato l’umore sui mercati azionari, ma questo non sembra sufficiente a stimolare acquisti significativi in Svizzera. A pesare sono l’orientamento difensivo del mercato elvetico e i recenti rialzi dei corsi azionari. Inoltre, persistono elevate incertezze politiche, con il tema della vertenza doganale con gli USA in primo piano.

Anche le altre principali borse europee hanno aperto in flessione, con Parigi e Milano che in avvio lasciano sul parterre lo 0,35% e Francoforte che arretra dello 0,61%. Mercati chiusi, oggi, a Londra per la festività del Bank Holiday.

Dati positivi arrivano invece da Tokyo, dove stamane il Nikkei è aumentato dello 0,41%, a quota 42.807,82, con un guadagno di 174 punti.

C’è attesa per l’avvio di Wall Street, che lo scorso venerdì ha concluso in grande spolvero, dopo il discorso di Powell: l’indice Dow Jones aveva chiuso con un rialzo dell’1,89% e il Nasdaq quasi allineato, a quota +1,88%. Si tratterà in ogni caso di una settimana caratterizzata da indicatori chiave sulla crescita e l’inflazione negli Stati Uniti, in un mercato che anticipa un calo dei tassi da parte della Fed.

