Borsa svizzera: apertura in lieve calo

Keystone-SDA

Apertura in lieve calo per la Borsa svizzera. Poco dopo l'apertura l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,03% a 12'070,27 punti.

(Keystone-ATS) La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato la prima seduta della settimana in rialzo, aggiornando per il secondo giorno consecutivo i massimi di sempre, in scia al record del Dow Jones Usa, e l’indebolimento dello yen – che da slancio ai titoli dell’export. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un aumento dello 0,77%, a quota 43.714,31, con un guadagno di 336 punti.

Fra i principali mercati europei, Milano ha aperto in progressione dello 0,41%, girando però subito in negativo a -0,15%. Francoforte ha iniziato in calo dello 0,20%”e Parigi dello 0,14%. In controtendenza Londra, con un +0,18%.