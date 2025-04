Borsa svizzera: apertura in flessione

Keystone-SDA

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera nella prima seduta dopo il lungo week-end pasquale. Poco prima delle 9.15 l'indice dei valori guida SMI segnava un -1,35% a 11'504,10 punti.

(Keystone-ATS) Le indicazioni internazionali erano negative, mentre i disaccordi tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, hanno destabilizzato ieri Wall Street e, di rimbalzo, i mercati azionari asiatici.

Ieri il Dow Jones ha perso il 2,48% a 38’170,41 punti, il Nasdaq ha ceduto il 2,55% a 15’870,90 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,36% a 5158,20 punti.

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in leggero calo, in scia alla correzione in atto degli indici azionari Usa, con l’intensificarsi delle critiche dell’amministrazione Trump sull’operato del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e l’incertezza circa l’esito delle trattative del commercio globale. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,17%, a quota 34’220,60, e una perdita di 59 punti. Sul mercato valutario lo yen scambia sui massimi in 7 mesi sul dollaro, a un livello di 140,30, complicando il quadro per l’export Made in Japan, ed è poco variato sull’euro, a 161,50.

Avvio di seduta fiacca per le principali borse europee: Parigi cede lo 0,02% a 7284 punti, Londra lo 0,01% a 8274 punti, Francoforte lo 0,26% a 21’150 punti, Milano lo 0,6 % a 35’760 punti. e Madrid lo 0,69% a 12’828 punti.