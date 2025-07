Borsa svizzera: apertura in calo

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha aperto l'ultima seduta della settimana in calo con l'indice dei valori guida SMI che poco prima delle 9.15 segnava un -0,54% a 11'913,22 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Avvio in flessione anche per le principali borse europee: si cancella così il guadagno di un’intera settimana per paura dei dazi americani. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che partiranno oggi le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio. Parigi cede lo 0,53%, Londra lo 0,32%, Francoforte lo 0,42% e Milano lo 0,17%.

Dati all’insegna della cautela arrivano da Tokyo, dove stamane il Nikkei ha chiuso poco mossa segnando quota +0,06%.

Wall Street, che oggi sarà chiusa per il Giorno dell’Indipendenza, ha terminato ieri positiva: il Dow Jones è salito dello 0,77% a 44’828,53 punti, il Nasdaq è avanzato dell’1,02% a 20’601,10 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,83% a 6279,35 punti.