Borsa svizzera: apertura in calo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Inizia in negativo la settimana della Borsa svizzera. Alle 09:10 circa l’indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,28% a 12’003,39 punti.

Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo e Shanghai chiuse per festività. Fra gli altri mercati è risultata positiva Taiwan (+0,42%), come pure Seul (+0,13%) e Sidney (+0,27%).

Negativi i future su Wall Street, nel primo giorno della settimana in cui la Fed e la Banca d’Inghilterra decidono sui tassi.

Apertura in calo per i principali mercati europei: a inizio contrattazioni Milano perdeva lo 0,44%, Londra lo 0,11%, Parigi lo 0,47% e Francoforte lo 0,24%.