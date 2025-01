Borsa svizzera: apertura in calo, SMI -0,35%

Keystone-SDA

Apertura in calo per la Borsa svizzera. Nella sua prima seduta settimanale, poco dopo le 09:05, l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,35% a 12'247,46 punti rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Avvio debole anche per i principali mercati europei, nella settimana in cui tornano a riunirsi le banche centrali per decidere sui tassi d’interesse. In settimana sono attese le riunioni della FED e della BCE, con gli analisti che prevedono una pausa per la banca centrale americana e un ulteriore taglio per quella europea. Sotto i riflettori restano le mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. Avvio in flessione per Francoforte (-0,9%), Londra (-0,26%) e Parigi (-0,01%), come pure per Milano (-0,25%).

Sul fronte asiatico la Borsa di Tokyo è arretrata su sul finale di contrattazioni ed ha terminato la prima seduta della settimana in calo, appesantita dal ritracciamento della tecnologia dopo i recenti guadagni che hanno seguito l’annuncio degli investimenti in USA sull’intelligenza artificiale. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato una flessione dello 0,92% a quota 39,565.80, e una perdita di 366 punti.