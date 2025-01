Borsa: il 2024 è stato l’anno degli armamenti e delle banche

Keystone-SDA

Il grande rally dei titoli della difesa e i guadagni delle banche sono stati tra i principali punti di forza dei titoli europei nel 2024, un anno che ha visto ancora una volta il Vecchio Continente lottare per tenere il passo con gli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Molti dei più grandi nomi europei sono rimasti bloccati in una fase di stallo, tra cui il colosso del lusso Lvmh (-13%) e il gigante alimentare Nestlé (-23%), tirano un bilancio gli analisti di Bloomberg, mentre le case automobilistiche come Stellantis (-40%) sono state appesantite dalle preoccupazioni per la Cina e l’entusiasmo per i farmaci contro l’obesità ha iniziato a scemare, come dimostra Novo Nordisk (-10%).

“Vediamo, nel nostro scenario di base, un certo potenziale di valutazione da sbloccare nel 2025” dicono gli analisti. Tra i titoli vincenti nell’anno che va a chiudersi va segnalata Siemens Energy, la tedesca con un’impennata del 317% ha eclissato tutti gli altri membri dello Stoxx Europe 600 e i suoi guadagni hanno addirittura superato quelli di Nvidia, lasciando nella polvere dal punto di vista del mercato azionario, i rivali Iberdrola (+12%) ed Enel (+2,5%).

I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno sostenuto i titoli della difesa, mentre la vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti ha segnalato una potenziale pressione sugli stati membri della Nato per aumentare la spesa. L’azienda norvegese Kongsberg Gruppen ha registrato una crescita di circa il 178% nell’anno in corso, mentre la tedesca Rheinmetall del 115%.