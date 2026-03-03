Borsa: Europa in caduta libera, Zurigo -2,5%

Keystone-SDA

Le borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. I mercati valutano gli impatti sulla crescita economica globale, dopo il balzo di petrolio e gas.

(Keystone-ATS) Tra le singole piazze la peggiore è Milano (-3,8%). Pesanti anche Madrid (-3,2%), Francoforte (-2,8%), Zurigo (-2,5%), dove tiene parzialmente solo Swisscom (-1,0%), Parigi (-2,2%) e Londra (-2%).

In netto calo pure i future di Wall Street dove il Nasdaq 100 cede il 2% e lo S&P 500 l’1,6%.

Anche le criptovalute affondano: il Bitcoin è in calo del 3,5% a 67’000 dollari; male anche Binance (-2%), Dogecoin e Cardano (-4%) e Solana (-3,6%).