Boom migranti detenuti negli Usa, con Trump aumentati del 50%

Il numero di migranti detenuti negli Stati Uniti è aumentato del 50% da quando Donald Trump ha assunto l'incarico: sono 60'000 rispetto ai 39'000 che erano detenuti alla fine dell'amministrazione Biden.

(Keystone-ATS) Lo riporta Axios sottolineando che il numero potrebbe essere comunque più elevato di quello ufficiale in quanto le statistiche del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale non includono i detenuti nelle nuove strutture come Alligator Alcatraz.

