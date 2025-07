Bonus in banca? Aumenta la quota di chi rimane a bocca asciutta

Keystone-SDA

Meno gratifiche per i bancari: quest'anno il 22,5% dei dipendenti degli istituti interpellati tramite un sondaggio non ha ricevuto alcun bonus, una quota in aumento rispetto al 19,5% rilevato nel 2024.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un rilevamento demoscopico rappresentativo condotto su un campione di 1100 addetti del ramo dallo Swiss Finance Institute (SFI), dal portale Finews.ch e dall’agenzia di pubbliche relazioni Communicators.

Solo il 7,7% degli interrogati ha inoltre ricevuto un compenso straordinario superiore al 20% al salario, valore in netto calo in confronto al 14,4% dell’anno prima. Coloro che hanno ottenuto un assegno di oltre il 10% sono scesi invece dal 17,2% al 15,7%.

In questo contesto solo il 2,0% dei dipendenti del settore finanziario si aspetta ancora un forte aumento dei bonus e delle remunerazioni legate ai risultati nei prossimi cinque anni; dodici mesi prima la percentuale era del 7,2%. L’11,6% (2024: 16,1%) si attende ancora una gratifica leggermente più alta nel prossimo lustro.