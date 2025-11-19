Bondi assicura, pubblicheremo i file Epstein entro 30 giorni

Keystone-SDA

La procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha assicurato che il dipartimento di Giustizia pubblicherà i file sul caso di Jeffrey Epstein entro 30 giorni, come richiesto dalla legge approvata ieri dalla Camera e dal Senato.

(Keystone-ATS) “Continueremo a rispettare la legge e a promuovere la massima trasparenza”, ha affermato in una conferenza stampa, sottolineando che la sua agenzia proteggerà “l’identità di tutte le vittime” del finanziere pedofilo.

Dopo la spettacolare giravolta del presidente Donald Trump, Camera e Senato a guida repubblicana hanno approvato la legge a tempo record, e praticamente all’unanimità, che è ora alla firma del presidente, per la pubblicazione dei documenti non classificati contenuti negli ormai famosi Epstein file.