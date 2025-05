Bombe israeliane vicino a Damasco e nel sud della Siria

Keystone-SDA

Diversi attacchi israeliani hanno preso di mira la zona attorno alla capitale siriana Damasco e la parte occidentale del Paese, hanno riferito i media statali, poche ore dopo che Israele ha riferito di un attacco nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco.

(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha parlato di “attacchi di aerei israeliani nei pressi della città di Harasta, vicino a Damasco”. Secondo Sana e un canale Telegram della coalizione armata al potere, altri attacchi israeliani hanno preso di mira anche due città nelle regioni occidentali di Hama e Latakia.

Oltre 20 attacchi israeliani hanno preso di mira siti militari in tutta la Siria questa notte, “gli attacchi più violenti dall’inizio dell’anno”, ha affermato l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

“Più di 20 attacchi israeliani hanno preso di mira magazzini e siti militari a Deraa, vicino a Damasco, e nelle regioni di Hama e Latakia”, ha affermato l’osservatorio. “Questi raid sono i più violenti dall’inizio dell’anno”, ha aggiunto l’ong.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un’infrastruttura militare in Siria. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di “un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria. L’esercito – si legge ancora – continuerà ad agire, se necessario, per difendere i civili israeliani”.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, un civile è rimasto ucciso. Gli attacchi sono avvenuti dopo sanguinosi combattimenti nei pressi di Damasco e nel sud del Paese, al confine con Israele, che hanno coinvolto combattenti della minoranza drusa, la cui causa è stata sposata da Israele.