Bolsonaro trasferito in ospedale, domani l’intervento chirurgico

Keystone-SDA

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato questa mattina la sede della Polizia federale di Brasilia - dove è detenuto dopo la condanna a 27 anni e 3 mesi per tentato colpo di Stato a seguito alle elezioni perse nel 2022 - ed è stato trasferito in ospedale.

2 minuti

(Keystone-ATS) È stato infatti ricoverato al DF Star in vista di un intervento chirurgico programmato per domani. L’operazione servirà a trattare una forma persistente di singhiozzo e una ernia inguinale bilaterale, patologia per la quale una perizia medica aveva già indicato la necessità di un intervento.

Prima dell’operazione, Bolsonaro sarà sottoposto agli esami clinici preparatori. Il ricovero è stato autorizzato dal giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes. Nel provvedimento, l’alto magistrato ha stabilito che il trasporto e l’intero dispositivo di sicurezza siano gestiti dalla Polizia federale e avvengano con la massima discrezione. L’ingresso in ospedale è avvenuto attraverso la rimessa interna, evitando aree pubbliche.

Gli agenti dovranno inoltre garantire la sorveglianza continua dell’ex presidente, con almeno due poliziotti federali fissi davanti alla stanza di degenza e ulteriori unità all’interno e all’esterno della struttura sanitaria, secondo necessità. Il giudice ha disposto anche restrizioni sull’uso di dispositivi elettronici, consentiti esclusivamente per fini medici. A poter assistere Bolsonaro durante il ricovero sarà solo la moglie Michelle.