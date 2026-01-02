Bolsonaro torna in carcere dopo otto giorni in ospedale

Keystone-SDA

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una pena detentiva di 27 anni per tentato golpe, dopo otto giorni in ospedale e quattro interventi.

(Keystone-ATS) L’ex leader di destra, al governo dal 2019 al 2022, era stato ricoverato il 24 dicembre, con l’autorizzazione della Corte suprema, per un intervento chirurgico per correggere due ernie inguinali.

L’operazione è stata effettuata il giorno successivo, senza complicazioni, e ha rappresentato la prima uscita di Bolsonaro dalla cella in cui si trova dallo scorso novembre.

Durante il ricovero i medici hanno eseguito altri tre interventi per curare il singhiozzo persistente di cui soffre da diversi mesi, oltre ad un’endoscopia che ha confermato esofagite e gastrite.

I sanitari hanno affermato che la salute dell’ex presidente rimane stabile dopo gli interventi, anche se il singhiozzo non è stato risolto. Bolsonaro sta affrontando da anni le complicazioni di una coltellata all’addome riportata durante un comizio elettorale del 2018.