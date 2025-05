Bolsonaro riappare in pubblico per la prima volta dal ricovero

Keystone-SDA

Solo due giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha partecipato ieri a Brasilia ad una protesta in difesa dell'amnistia per i coinvolti nel tentativo di colpo di stato di gennaio del 2023.

1 minuto

(Keystone-ATS) Indossando una maglietta gialla della nazionale brasiliana, il leader ultraconservatore ha salutato dal tetto di un camioncino con altoparlanti i circa 4’000 sostenitori accorsi all’evento tenuti sotto controllo da un robusto sistema di sicurezza.

Si è trattato della prima manifestazione pro-amnistia svolta nella capitale brasiliana, testimone del tentativo di golpe alle istituzioni, dopo quelle di Rio de Janeiro e San Paolo. E’ stata anche la prima apparizione pubblica di Bolsonaro da quando è stato dimesso dall’ospedale, domenica, dopo tre settimane di ricovero a Brasilia per un intervento chirurgico addominale che lo ha costretto per diversi giorni in terapia intensiva.