Bolivia: l’ex presidente Morales è stato escluso dalle elezioni

Keystone-SDA

L'ex presidente boliviano Evo Morales non parteciperà alle elezioni generali previste per il 17 agosto: il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha infatti confermato che la sua candidatura non è stata accettata.

(Keystone-ATS) L’ex leader dei “cocaleros” aveva tentato di registrarsi all’ultimo minuto tramite il Partito d’azione nazionale boliviano (Pan-Bol), il quale a sua volta ha perso il suo status legale settimane fa.

Il partito “Evo Pueblo non ha personalità giuridica e il partito Pan-Bol, con il quale ha firmato un’alleanza, è squalificato”, ha confermato in conferenza stampa il segretario del Tse Fernando Arteaga.

La scadenza per la registrazione dei candidati a presidente, vicepresidente, senatori e deputati si è conclusa alla mezzanotte locale (le 06.00 di stamani in Svizzera) e almeno dieci partiti politici sono riusciti a registrare i loro candidati.

La “bocciatura” di Morales è avvenuta poche ore dopo che i suoi sostenitori, nel dipartimento di Cochabamba, avevano minacciato una “rivoluzione di piazza” se l’ex presidente non fosse stato ammesso come candidato. Gli avvertimenti sono stati trasmessi in diretta e condivisi dallo stesso Morales sui suoi canali social.