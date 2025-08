Bolivia: 5 morti nel crollo di una miniera d’oro a Potosí

Keystone-SDA

Nuova tragedia mineraria nel Sud America, stavolta in Bolivia: cinque minatori sono morti in seguito al crollo di una miniera d'oro nel dipartimento di Potosí.

(Keystone-ATS) scondo quanto ha dichiarato il comandante della polizia dipartimentale Fernando Benítez alla televisione statale Bolivia Tv, due delle vittime sono già state identificate. Le indagini sull’incidente sono in corso.

“La presunta causa della morte è l’asfissia da schiacciamento. Presumiamo che la collina abbia ceduto a un certo punto e abbia schiacciato queste persone”, ha precisato il funzionario.

Secondo la polizia, quest’ultimo caso porta a 73 il numero totale di decessi causati da incidenti simili nelle miniere di Potosí dall’inizio dell’anno.

La morte di queste cinque persone in Bolivia avviene mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso a Rancagua, in Cile, per localizzare quattro minatori intrappolati in una miniera del gruppo statale Codelco. Secondo quest’ultima, un terremoto ha causato un crollo che inizialmente ha ucciso un lavoratore e ne ha intrappolati altri cinque. Il corpo di uno di questi ultimi è stato ritrovato ieri.