Boeing conferma accordo con il Dipartimento di Giustizia Usa

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Boeing ha dichiarato di aver “raggiunto un accordo” con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sui due incidenti mortali del 737 MAX avvenuti più di cinque anni fa.

“Abbiamo raggiunto un accordo di principio sui termini di una risoluzione con il Dipartimento di Giustizia”, ha affermato la società in una nota inviata all’Afp, aggiungendo che l’accordo è soggetto “all’approvazione di termini specifici”.

Un funzionario governativo Usa citato dall’agenzia di stampa britannica Reuters aveva affermato in precedenza che la Boeing aveva accettato di dichiararsi colpevole di un’accusa di cospirazione per frode criminale per risolvere l’indagine del Dipartimento di Giustizia americano.