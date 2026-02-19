Board of Peace prevede base per 5’000 militari a Gaza, media

L'amministrazione americana di Donald Trump pianifica "la costruzione di una base militare" per 5'000 unità nel sud della Striscia di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati: lo riferisce il "Guardian" citando documenti del Board of Peace.

(Keystone-ATS) Il sito è previsto come base operativa militare per una futura Forza internazionale di stabilizzazione (ISF), aggiunge il giornale confermando quanto previsto dal Piano Trump per Gaza.

I documenti esaminati dal “Guardian” indicano che la base sarebbe situata in una “distesa arida” nel sud della Striscia, un’area pesantemente colpita in precedenza da bombardamenti israeliani. La zona è già stata ispezionata da un consorzio internazionale di aziende del settore della costruzione, secondo una fonte a conoscenza del progetto.

Il piano prevede inoltre che la base sia recintata da filo spinato e circondata da 26 torri di osservazione. Al suo interno dovrebbe esserci un poligono per armi leggere, diversi bunker e un magazzino per armamenti.

Quanto scritto dal “Guardian” segue indiscrezioni riportate giorni fa da media israeliani, dopo che era stato riferito di un impegno assunto dalle Forze armate indonesiane per mettere a disposizione migliaia di soldati in sostegno al piano per Gaza promosso da Trump.

Per consentire loro di operare nella Striscia, stando a tali indiscrezioni, era stata individuata un’area sotto controllo israeliano lungo la Linea Gialla, dove realizzare una base dedicata nei pressi di Rafah.

La proposta di istituire una forza di stabilizzazione internazionale per assicurare la cessazione delle ostilità a Gaza è stata autorizzata lo scorso novembre dal Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Il “Guardian” riferisce poi che funzionari del Comando centrale statunitense hanno indicato di girare al Board of Peace tutte le domande sulla base militare progettata a Gaza, mentre un funzionario dell’amministrazione Trump si è limitato a commentare che “come ha detto il presidente, nessun soldato statunitense sarà sul terreno” e che “non verranno discussi documenti trapelati” alla stampa.

Il Board of Peace si riunisce per la prima volta oggi a Washington. La Svizzera parteciperà alla riunione inaugurale in qualità di osservatrice; “la questione di un’eventuale adesione formale (…) sarà esaminata in un secondo momento dal Consiglio federale”, ha dichiarato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri a Keystone-ATS.