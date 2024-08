BNS vuole vederci chiaro, sondaggio sui mezzi di pagamento

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Banca nazionale svizzera (BNS) vuole vederci chiaro sulle abitudini degli abitanti della Confederazione in materia di pagamenti: nel corrente mese di agosto partirà un vasto sondaggio che durerà sino in novembre.

Saranno interpellate 2000 persone a partire dai 15 anni residenti nelle tre principali regioni linguistiche, informa oggi l’istituto. “L’obiettivo è ottenere informazioni sul comportamento della popolazione in relazione ai pagamenti e individuare i cambiamenti nell’utilizzo dei diversi strumenti nel corso del tempo”, si legge in una nota. Saranno esaminati vari aspetti, tra cui le motivazioni per cui si scelgono determinati mezzi di pagamento, l’accettazione nei punti vendita e l’impiego delle nuove modalità per pagare.

Il rilevamento sarà condotto in collaborazione con l’istituto demoscopico YouGov Svizzera, filiale elvetica di una società inglese attiva nelle ricerche di mercato. La BNS renderà poi pubblica l’analisi dei dati raccolti.