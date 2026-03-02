BNS pronta a intervenire contro l’apprezzamento del franco

La Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta a intervenire per contrastare la forza del franco, considerato un bene rifugio, in un contesto geopolitico esplosivo.

(Keystone-ATS) “Alla luce degli sviluppi internazionali, abbiamo aumentato la nostra disponibilità ad agire sul mercato valutario (…) per attenuare un rapido e eccessivo apprezzamento del franco, che potrebbe minacciare la stabilità dei prezzi in Svizzera”, ha dichiarato un portavoce all’agenzia finanziaria AWP.

Per il momento la valuta elvetica si è dimostrata relativamente insensibile all’offensiva americano-israeliana contro l’Iran iniziata sabato e alle sue conseguenze per l’intera regione del Golfo.

Alle 12.15, il franco si apprezzava dello 0,18% rispetto all’euro, a 0,9078 EUR/CHF, mentre perdeva lo 0,60% rispetto al dollaro, a 0,7738 USD/CHF.