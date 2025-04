BNS: utili in calo, pesano valute estere, nonostante l’oro

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha registrato un netto calo dell'utile nei primi tre mesi del 2025. Il risultato è appesantito dalla performance negativa dei suoi investimenti in valuta estera. Il rialzo del prezzo dell'oro non è bastato a compensare le perdite.

(Keystone-ATS) Tra gennaio e fine marzo, la BNS ha realizzato un utile intermedio – prima dell’attribuzione alla riserva monetaria – di 6,68 miliardi di franchi. Si tratta di una cifra otto volte inferiore a quella fatta registrare nello stesso periodo dello scorso anno, si legge in un comunicato.

Il dato rientra comunque nelle previsioni degli economisti di UBS, che stimavano un utile compreso tra 5 e 15 miliardi, seppur collocandosi nella fascia bassa della forchetta attesa.

Le riserve auree della BNS, spinte dall’impennata del prezzo del metallo prezioso, hanno prodotto una plusvalenza in crescita del 43%, toccando i 12,8 miliardi di franchi. Tuttavia, le riserve in valuta estera – penalizzate dal rafforzamento del franco svizzero – hanno registrato una perdita di 5,3 miliardi, in netto contrasto con il profitto di 52,4 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno.

Le posizioni in franchi hanno invece contribuito a limitare le perdite, segnando un risultato negativo di 695,4 milioni, in miglioramento rispetto ai -2,4 miliardi del primo trimestre del 2024.