Bloquons Tout: finora 29.000 manifestanti, 300 fermi

La polizia, schierata con 80.000 agenti per evitare blocchi e incidenti in questa giornata di tensione in Francia, attendeva non più di 100.000 manifestanti in tutto il paese.

(Keystone-ATS) Finora – secondo l’Interno – se ne sono contati soltanto 29.000. Quasi 300 i fermi a metà giornata (295), di cui 171 nella capitale.

Le azioni di protesta sono state 430, 273 gli assembramenti e 157 i blocchi. In diverse città sono stati registrati tafferugli ed incidenti fra polizia e manifestanti, nessuno grave. A Parigi, tensione nei licei, molti dei quali restano chiusi da barricate erette dagli studenti.

La hall principale della gare de Lyon a Parigi è stata invasa da circa 400 manifestanti. I dimostranti si sono mescolati ai passeggeri in attesa dei treni senza che si creassero tensioni. Si sono poi raggruppati davanti a una nota Brasserie all’interno della stazione ferroviaria intonando slogan come “Macron, dimissioni”, sventolando bandiere palestinesi e lanciando fumogeni colorati. Le forze dell’ordine non sono intervenute.

