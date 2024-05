Blinken annuncia 2 miliardi di aiuti militari a Kiev

(Keystone-ATS) Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Kiev, ha annunciato nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all’Ucraina.

“Stiamo velocizzando munizioni, veicoli corazzati, missili e difese aeree per portarli in prima linea”, ha detto il segretario di Stato americano – citato dal Guardian – aggiungendo che gli Stati Uniti sono concentrati sull’invio di sistemi missilistici Patriot e altre forme di difesa aerea critica in Ucraina.