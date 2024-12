Blinken, Turchia usi influenza su Hamas per cessate fuoco

Keystone-SDA

Il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, ha invitato la Turchia a usare la sua influenza su Hamas per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, durante la sua visita ad Ankara.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Nei miei colloqui con il presidente Erdogan e con il ministro Fidan, abbiamo parlato della necessità che Hamas dica sì a un possibile accordo, per contribuire finalmente a porre fine alla situazione. E apprezziamo molto il ruolo che la Turchia può svolgere nell’usare la sua voce con Hamas per cercare di raggiungere una conclusione”, ha dichiarato Blinken ad Ankara in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

“Siamo d’accordo con lui (Blinken) riguardo a stabilire il prima possibile un cessate il fuoco a Gaza”, ha affermato da parte sua il capo della Diplomazia di Ankara.

Blinken ha inoltre affermato che, dopo la caduta di Bashar Al Assad in Siria, sarà “imperativo” continuare l’impegno per combattere contro l’Isis. “Il nostro Paese ha lavorato molto…per assicurare l’eliminazione del califfato territoriale dell’Isis, per garantire che quella minaccia non si ripresenti. Ed è imperativo continuare ad impegnarci su questi sforzi”.

“Le nostre priorità – ha detto da parte sua Fidan – includono garantire la stabilità in Siria il prima possibile, impedire al terrorismo di guadagnare terreno e impedire il predominio dell’Isis e del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan vicino alle forze curde siriane. Durante il conflitto in Siria, Washington ha sostenuto militarmente le forze curde siriane in funzione anti Isis.