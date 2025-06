Blatten (VS): situazione stabile ma cono detriti inaccessibile

Keystone-SDA

La situazione nella zona della frana che ha ricoperto Blatten (VS), nella Lötschental, è rimasta stabile. Non si sono registrati cambiamenti evidenti sul ghiacciaio Birch, mentre sul Kleines Nesthorn continuano invece a verificarsi piccoli crolli di roccia.

(Keystone-ATS) Per questo motivo il cono di detriti che ha seppellito quasi interamente il villaggio non è ancora accessibile e i lavori di sgombero non sono stati autorizzati, ha dichiarato Fernando Lehner dello Stato maggiore regionale all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Il livello del lago dietro al cono detritico si è stabilizzato e le condizioni meteorologiche sono al momento favorevoli. In ogni caso le forze di soccorso monitorano costantemente la situazione.

Il fiume ha continuato a riempire il bacino artificiale di Ferden, situato qualche chilometro a valle rispetto a Blatten. A causa dell’elevata concentrazione di sedimenti nell’acqua, non è stato finora possibile riavviare le turbine, ha precisato Lehner. Lo scarico di fondo del bacino artificiale è quindi rimasto parzialmente aperto. Questa misura consente il deflusso dell’acqua nella Lonza.

Oggi alcuni esperti procederanno a ispezioni parziali della zona. Bisognerà chiarire se alcune aree possano essere ritenute accessibili per eseguire determinati lavori. Prioritari sarebbero la realizzazione di una strada di soccorso che colleghi Ried (Ferden) e la zona sinistrata, lo sgombero del nuovo letto del torrente Lonza e la rimozione del legname galleggiante.

Proseguono intanto anche le ricerche della persona dispersa.