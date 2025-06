Blatten (VS): situazione stabile, ma sale livello bacino di Ferden

Keystone-SDA

Nonostante l'apertura delle paratoie, il livello dell'acqua è salito nel bacino della diga di Ferden, a valle di Blatten (VS). La situazione è però considerata sotto controllo e stabile.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le autorità può continuare a svolgere il suo ruolo trattenendo una eventuale colata detritica.

“È in corso un monitoraggio attivo dell’area interessata e del comportamento del lago, del fiume e della diga di Ferden. Molti strumenti di misurazione sono presenti nell’area colpita”, ha reso noto l’Organo cantonale di condotta in un comunicato diffuso in mattinata.

Data l’eccessiva quantità di sedimenti trasportati dal fiume Lonza, che scorre attraverso il deposito di detriti che ricopre Blatten, le turbine della diga di Ferden non possono funzionare. Il bacino è stato svuotato a titolo precauzionale e il sistema di paratoie è stato parzialmente aperto venerdì.

Il lago formatosi a Blatten a monte del deposito di detriti è attualmente stabile. Qualsiasi intervento in loco è ancora escluso a causa del pericolo di caduta di massi dalla montagna. Diverse centinaia di metri cubi di roccia sul Kleines Nesthorn sono ancora instabili.