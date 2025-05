Blatten (VS): notte “abbastanza calma”, Stéphane Ganzer

Keystone-SDA

La situazione nella Lötschental è "per il momento soddisfacente": la notte è stata "abbastanza calma" e il fiume Lonza continua a scorrere sul cono di detriti, ha dichiarato questa mattina il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer alla RTS.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ieri sera il Consiglio di Stato ha dovuto prendere la decisione di aprire le paratoie della diga di Ferden, dopo aver avvisato i comuni a valle, per fare spazio all’acqua in arrivo. Non ci sono stati particolari problemi, ha spiegato il consigliere di Stato alla radio pubblica della Svizzera francese La Première.

Il timore – secondo Ganzer – potrebbe risiedere nel meteo: il caldo degli ultimi giorni accelera lo scioglimento della neve, mentre per la prossima settimana sono previste forti piogge, due fenomeni che aumentano il volume dell’acqua nella diga e quindi il rischio di colate detritiche.

È la natura a dettare il ritmo, ha ribadito il consigliere di Stato responsabile della sicurezza. Questi ha poi sottolineato la grande solidarietà nei confronti delle persone colpite dalla catastrofe: sono già pervenute offerte di aiuto spontanee da parte della popolazione e delle autorità di tutti i cantoni romandi, come anche di Berna e Zurigo.

E l’interesse va ben oltre i confini nazionali: anche Parigi e Berlino hanno offerto il loro aiuto. Anche oltreoceano il crollo del ghiacciaio non è passato inosservato: lasciando La Première questa mattina, Ganzer ha detto di aver ancora in programma due interviste con i media di Chicago e del Canada.

Ganzer raccomanda a chiunque voglia aiutare la popolazione di Blatten, che ha perso tutto, di contattare la Catena della Solidarietà.