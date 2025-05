Blatten (VS): frana, nessun cambiamento di rilievo

Keystone-SDA

Rispetto a ieri, la situazione della frana che minaccia il villaggio di Blatten, nella Lötschental (VS), non è cambiata. Dalla montagna Kleines Nesthorn stamani continua a cadere materiale, che però non raggiunge il fondovalle.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scorrimento del ghiacciaio Birch (Birchgletscher), su cui sta franando il fianco della montagna, prosegue, riferisce a Keystone-ATS Matthias Ebener, dello dello stato maggiore di condotta regionale.

Il Kleines Nesthorn e il Birchgletscher si trovano sul versante sinistro della Lötschental, a sud di Blatten. Ieri l’avanzamento del ghiacciaio verso il villaggio, sotto la pressione del materiale franato, ha raggiunto una velocità di 2,0-2,5 metri per 24 ore (contro 1,5 metri l’altro ieri e 80 centimetri-un metro mercoledì).

Secondo stime, sul ghiacciaio si sono accumulati tre milioni di metri cubi di detriti, dice Ebener. Cifre esatte ricavate da misurazioni non sono disponibili.

Resta incerto l’impatto del peso dei detriti. Ebener descrive due scenari. Nel primo, il ghiacciaio viene spinto in avanti, provocando rotture nella sua parte inferiore. Il “pericolo peggiore” è rappresentato dal secondo, nel quale l’intero ghiacciaio, assieme al materiale franato, rovina a valle.

Il villaggio di Blatten è stato evacuato lunedì scorso. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.