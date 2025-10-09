Blatten (VS): da sabato sarà possibile accedere a Eisten

Keystone-SDA

Gli abitanti della frazione di Eisten e di diversi alpeggi nel comune di Blatten (VS), distrutto in maggio da una frana, potranno visitare le case intatte da sabato fino al massimo al 30 novembre. A questo scopo verranno aperti alcuni sentieri nella zona vietata.

1 minuto

(Keystone-ATS) I lavori per garantire l’approvvigionamento elettrico ed idrico, alla rete fognaria e alla strada d’emergenza “avanzano secondo i piani”, indica il Comune in una nota diramata oggi.

“Grazie al ripristino dell’infrastruttura è possibile pernottare negli edifici intatti”, viene aggiunto. L’accesso, a piedi, è possibile fino all’arrivo dell’inverno o al massimo fino alla fine di novembre.

L’allentamento riguarda i proprietari di case non danneggiate a Eisten e sugli alpeggi di Telli, Fafler, Gletscher e Gugginen. Un ritorno nella frazione di Weissenried o nel villaggio di Blatten – viene spiegato – non è ancora possibile.