Blatten (VS): continuano numerosi piccoli crolli in area frana

Keystone-SDA

Il movimento di massi rocciosi nella frana di Blatten (VS), nella Lötschental, è leggermente rallentato oggi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo gli esperti, il pericolo maggiore è che la cima del Kleines Nesthorn possa crollare sul sottostante ghiacciaio del Birch, facendo precipitare a valle il ghiaccio mescolato con altro materiale franoso.

“Questa è la nostra maggiore preoccupazione al momento”, ha dichiarato l’ingegnere Alban Brigger dell’Ufficio cantonale per i pericoli naturali durante una conferenza stampa organizzata dello stato maggiore regionale di condotta a Ferden (VS). Si tratta di uno scenario possibile. I geologi non possono ancora escludere che l’intera massa instabile possa precipitare a valle tutta intera.

Per il resto, la situazione attuale è soddisfacente, ha detto Brigger. Oggi nella zona della frana sono proseguiti molti piccoli crolli parziali. Il fenomeno era chiaramente percepibile nell’area sopra Blatten.

In una serie di foto scattate per diversi giorni, l’ingegnere ha mostrato come la cima si sia staccata pezzo per pezzo. La vetta è fortemente fratturata, il che indica che potrebbero continuare ad esserci molti crolli parziali.

Secondo Brigger, il movimento dei massi rocciosi in cima al Kleines Nesthorn è leggermente rallentato. Tuttavia, è ancora rilevante: complessivamente, sono caduti circa 2 milioni di metri cubi, cioè un terzo della massa totale che minaccia di crollare. È inoltre impossibile dire se l’area si sia stabilizzata, a causa della nebbia e delle nuvole.

Più a valle, invece, la velocità del movimento è aumentata. L’intero ghiacciaio si muove in avanti e il ghiaccio si sta staccando nella parte anteriore.