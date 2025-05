Blatten (VS): ancora nessuna rottura del ghiacciaio del Birch

Keystone-SDA

Nell'area della frana di Blatten (VS), non si è ancora verificata la rottura del ghiacciaio del Birch. La notte scorsa è stata "percepita" come più tranquilla, tuttavia è fuori questione una revoca dell'allerta.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato questa mattina a Keystone-ATS un portavoce dello stato maggiore di condotta della Lötschental.

Come nelle notti precedenti, ci sono state cadute di massi isolate, ha detto il portavoce. La sensazione che la notte sia stata un po’ più tranquilla si basa più su quello che si è sentito che su quello che si è visto, ha aggiunto. Da diversi giorni si osservano regolarmente cadute di rocce e il fatto che finora siano state numerose piccole cadute soddisfa i geologi.

Oggi sono previsti voli di ricognizione per permettere agli esperti di farsi un’idea più chiara della situazione nell’area della frana, per poi precisare la massa crollata. Secondo le stime, la massa totale di roccia instabile si aggira tra i quattro e i sei milioni di metri cubi.

Lunedì il villaggio di Blatten è stato evacuato a causa del rischio di frana. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Per il momento non ci sono stati feriti o danni alle infrastrutture.