Blatten: svizzeri aiutano, Catena solidarietà raccoglie 17 milioni

Keystone-SDA

Gli svizzeri corrono in aiuto di Blatten, il comune vallesano distrutto da una frana caduta il 28 maggio: la Catena della solidarietà ha raccolto 17 milioni di franchi, stando alle informazioni disponibili sino a ieri pomeriggio.

(Keystone-ATS) Il Schweizer Patenschaft für Berggemeinden (patrocinio svizzero per i comuni di montagna) ha versato 1 milione, Caritas e Croce Rossa Svizzera 400’000 franchi. Sta raccogliendo denaro anche la Fondazione Blatten: al momento sui conti vi sono 1,5 milioni. Da parte sua la Confederazione ha messo a disposizione 5 milioni come aiuto immediato.

Blatten riceve anche numerose offerte di donazioni in natura. Sulla sua pagina internet il comune afferma però di non essere attualmente in grado di occuparsene dal punto di vista organizzativo e amministrativo. Chiede quindi di rinunciare al momento a simili iniziative.