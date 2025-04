Blackout in Spagna, procura mette segreto sulle indagini in corso

Keystone-SDA

Su richiesta della Procura, il giudice responsabile dell'inchiesta aperta ieri in Spagna dal tribunale dell'Audiencia Nacional per chiarire le cause del maxi-blackout di lunedì ha disposto il segreto istruttorio sulle indagini.

(Keystone-ATS) Lo si apprende da un comunicato ufficiale. Compito dell’inchiesta, ricorda la nota, è chiarire se il blackout possa esser stato frutto di “un atto di sabotaggio informatico contro infrastrutture critiche spagnole”. La causa è affidata al giudice José Luis Calama.