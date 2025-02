Black Sabbath si riuniscono dopo 20 anni, concerto per Osbourne

Keystone-SDA

I Black Sabbath tornano assieme per la prima volta dopo 20 anni. La band heavy metal più influente della storia della musica sarà sul palco per un concerto di beneficenza che si terrà a luglio a Birmingham, la città da cui ha mosso i primi passi.

(Keystone-ATS) L’occasione sarà l’addio alle scene di Ozzy Osbourne, 77 anni, soprannominato anche il padrino dell’heavy metal e malato da tempo di Parkinson.

Il 5 luglio Osbourne si esibirà con i membri originali dei Black Sabbath, il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler e Bill Ward alla batteria, 303 anni in quattro.

Il concerto di addio si svolgerà nell’ambito del festival Back to the Beginning la cui line up prevede altri gruppi come Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Gojira, Lamb of God, Halestorm, Alice in Chains e Mastodon. Citando Tom Morello dei Rage Against the Machine, il Guardian sottolinea che “questo sarà in assoluto il più grande show heavy metal”.

Nel 2023, in un’intervista con Rolling Stone, Osbourne aveva detto che sarebbe morto felice se fosse tornato ancora una volta sul palco per esprimere la sua gratitudine a tutti i suoi fan. “Se non posso più esibirmi regolarmente – aveva spiegato – vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show e dire ‘Hey, grazie a tutti per la mia vita’. Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice'”. All’inizio del 2023 il rocker britannico aveva annunciato di non essere più in grado fisicamente di fare tournée.