Black Friday si conferma debole, acquisti con carte sono in calo

Keystone-SDA

Il Black Friday di quest'anno si conferma sotto tono, con gli svizzeri che hanno deciso di spendere meno: è l'indicazione che emerge dai pagamenti effettuati tramite carta di credito e di debito, come pure attraverso applicazioni mobili.

2 minuti

(Keystone-ATS) Per la giornata di venerdì la flessione rispetto al 2024 è di circa l’1%, emerge da un’analisi effettuata dall’agenzia Awp sulla base delle cifre fornite da Monitoring Consumption Switzerland, una piattaforma curata da diversi operatori che osserva le transazioni del denaro elettronico. Si tratta del terzo arretramento di fila, dopo il -3% dell’anno scorso e il -2% del 2023. La cosiddetta Black Week (dal 24 al 30 novembre, nel 2025) ha da parte sua fatto segnare una contrazione del -3%.

La perdita di importanza del giorno dei saldi risulta ancora più evidente se si confronta il giro d’affari del Black Friday con la media di tutti i giorni precedenti dell’anno. Nel 2025 l’aumento del fatturato rispetto a un giorno normale è stato solo del 69%: l’anno precedente era ancora del 74%, mentre nel 2020 aveva superato il 120%. I dati confermano quindi una certa cautela dei consumatori, già peraltro prevista alla vigilia. A causa della difficile situazione economica gli acquisti spontanei sembrano essere meno frequenti e si tende a rinunciare ai prodotti non essenziali.

Come negli anni precedenti il confronto regionale evidenzia o notevoli differenze. Confrontando il Black Friday con la media di tutti i giorni precedenti del 2025 a Neuchâtel, Friburgo e nel Giura gli acquisti sono aumentati di oltre l’80%, mentre a Obvaldo o nei Grigioni l’incremento è inferiore al 30%. Il Ticino si inserisce perfettamente nella media nazionale: l’aumento del fatturato è stato del 69%.