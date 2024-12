Black Friday: giornata sotto tono, ma settimana in netta crescita

Keystone-SDA

Gli svizzeri hanno speso meno nella giornata del Black Friday, ma di più se si considera anche i giorni antecedenti: sono le indicazioni che emergono dai pagamenti effettuati tramite carta di credito e di debito, come pure attraverso applicazioni mobili.

3 minuti

(Keystone-ATS) Per la giornata di venerdì la flessione rispetto al 2023 è di circa il 5%, emerge da un’analisi effettuata dall’agenzia Awp sulla base delle cifre fornite da Monitoring Consumption Switzerland, una piattaforma curata da diversi operatori che osserva le transazioni del denaro elettronico. Si tratta del secondo arretramento dal 2019, cioè da quando vengono rilevati i dati: il primo (-2%) era stato registrato l’anno scorso.

Molti rivenditori non si concentrano però più solo sulle offerte speciali del Black Friday, bensì su tutta la settimana. E con successo: complessivamente, durante la Black Week dal 25 novembre al 1° dicembre è stato speso circa il 10% in più rispetto all’anno precedente.

Nel confronto con una settimana media del 2024 la Black Week ha visto la spesa salire del 92% nel comparto della vendita al dettaglio online, mentre nelle casse dei negozi la progressione è stata del 44%. Il Black Friday ha fatto registrare un aumento del 147% nell’e-commerce rispetto a un normale venerdì e del 53% nel commercio stazionario.

I clienti utilizzano sempre più spesso lo smartphone come mezzo di pagamento: durante la “settimana nera” la quota è stata più alta che mai, pari al 16%, contro il 13% del 2023 e il 9% del 2022. Nella sola giornata del Black Friday oltre il 21% delle transazioni senza contanti è stato effettuato da un cellulare.

I dati di Monitoring Consumption Switzerland includono i pagamenti con carte e telefonini che vengono elaborati in Svizzera attraverso la rete del fornitore di servizi finanziari Worldline. Le statistiche, che non comprendono i pagamenti in contanti, vengono messe a disposizione del pubblico a scopo di ricerca. Per motivi di protezione dei dati non sono diffuse cifre assolute.

Negli Stati Uniti il Black Friday – sull’origine del nome, cioè del perché del colore nero, vi sono diverse teorie – è il giorno successivo al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre: da decenni segna l’inizio della stagione degli acquisti di Natale.

In Svizzera è invece un fenomeno recente: la prima grande catena ad avervi puntato è stata Manor nel 2015, mentre prima gli sconti erano praticati solo da piccoli shop online. Come spesso accade, la novità importata dagli Usa ha nel frattempo messo radici molto forti e ora per il settore del commercio è quasi impossibile farne a meno. Ci sono però anche operatori che rinunciano a seguire la moda e chi addirittura vi si oppone: ad esempio Freitag, il marchio zurighese che produce borse riciclando teloni di camion e cinture di sicurezza, nella giornata del Black Friday ha chiuso i suoi negozi, sia stanziali che online.