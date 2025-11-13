Black Friday, Posta consegnerà oltre un milione di pacchi al giorno
Con l'avvicinarsi del Black Friday, il 28 novembre, la Posta svizzera si prepara ad affrontare il picco di invii natalizio potenziando al massimo la propria capacità logistica.
(Keystone-ATS) L’azienda prevede di gestire oltre un milione di pacchi al giorno durante i periodi di massima attività, ben oltre la media giornaliera ordinaria di 600’000 spedizioni.
Per far fronte al lavoro in più – riferisce l’azienda in un comunicato odierno – sono previste varie misure, che vanno dall’estensione dell’orario nei centri di smistamento principali (operativi fino a 22 ore al giorno, invece delle consuete 18) alle 370 corse di recapito supplementari. Saranno inoltre assunte 500 persone con contratti temporanei per supportare i circa 20’000 collaboratori già impiegati nel ramo della logistica
Un elemento chiave della strategia viene considerato il potenziamento del servizio digitale “I miei invii”, che conta 2,5 milioni di utenti. Il sistema offre fasce orarie precise di consegna per la maggior parte dei pacchi, tracciamento in tempo reale negli ultimi 15 minuti e gestione flessibile delle opzioni di recapito, compresa la possibilità di ritiro presso punti PickPost e sportelli automatici My Post 24.
Per una consegna sicura la Posta raccomanda ai clienti di non lasciare i pacchi incustoditi per lunghi periodi, di utilizzare il servizio “I miei invii” per gestire le consegne e di essere vigili contro le truffe che potrebbero sfruttare il periodo di intensi acquisti.