BL: PLR difende il seggio nel governo di Basilea Campagna

Il Partito liberale radicale (PLR) mantiene il suo seggio nel governo di Basilea Campagna. Nel secondo turno dell'elezione suppletiva il suo candidato Markus Eigenmann ha superato oggi Sabine Bucher (Verdi liberali, PVL) con 2'745 voti di scarto.

(Keystone-ATS) Secondo i risultati definitivi diramati dalla Cancelleria cantonale, Eggimann, che è sindaco di Arlesheim (BL), ha ottenuto 29’789 voti. Alla granconsigliera Bucher sono andati 27’044 suffragi. L’affluenza alle urne è stata del 33,3%.

Al primo turno nessun candidato aveva ottenuto la maggioranza assoluta. La verde liberale Bucher era risultata prima a sorpresa davanti ad Eigenmann. Ma al secondo turno l’UDC ha ritirato la sua candidata Caroline Mall, giunta terza il 26 ottobre scorso, raccomandando di sostenere l’esponente liberale radicale.

Bucher era invece sostenuta dal PS e dei Verdi. In cambio, il PVL avrebbe dovuto appoggiare la consigliera nazionale socialista Samira Marti in una futura campagna elettorale per il Consiglio degli Stati nel 2027.

L’elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l’annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato e responsabile del Dipartimento della pubblica educazione Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno. L’esecutivo cantonale è attualmente composto di un membro a testa di PLR, Centro, PS, Verdi e Partito evangelico (PEV).

Se Bucher l’avesse spuntata, il Cantone avrebbe avuto una maggioranza parlamentare di centro-destra e un governo di centro-sinistra con un solo rappresentante borghese.