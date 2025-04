BL: motociclista muore in scontro frontale con auto

Keystone-SDA

Un motociclista di 53 anni è morto in uno scontro frontale con un'auto venerdì sera a Kilchberg (BL). Il conducente 62enne della vettura è stato portato in ospedale con ferite.

(Keystone-ATS) La collisione è avvenuta poco dopo le 17.30, ha reso noto oggi la polizia di Basilea Campagna. Il conducente dell’auto stava viaggiando in direzione di Tecknau (BL) quando in una curva si è scontrato frontalmente con il motociclista.

Il centauro è deceduto sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione. Un’indagine è in corso per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore.