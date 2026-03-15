BL: grave incidente su A2, morta giovane donna

Keystone-SDA

Una giovane donna ha perso la vita nelle prime ore di stamane in un incidente sull'autostrada A2 nei pressi di Muttenz (BL). Nella collisione sono stati coinvolti diversi veicoli.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha indicato la polizia di Basilea Campagna su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-ATS.

L’incidente si è verificato poco prima delle 4.00 sull’A2 in direzione Berna/Lucerna. L’identificazione della vittima non è ancora stata completata, ha precisato un portavoce delle forze dell’ordine. Le cause che hanno portato all’incidente rimangono al momento sconosciute: le indagini procedono in tutte le direzioni.

L’autostrada da Basilea in direzione Berna/Lucerna è chiusa sino all’uscita di Pratteln fino a nuovo avviso, come riportato dal servizio di allerta Alertswiss.