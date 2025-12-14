BL: donna muore investita da auto su strisce pedonali a Buckten

Keystone-SDA

Una donna di 87 anni è morta ieri a Buckten (BL) dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un'auto guidata da una 66enne: nonostante gli immediati tentativi di rianimazione è deceduta sul posto, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

(Keystone-ATS) Dopo l’incidente – avvenuto intorno alle 12.30 – un care team cantonale ha fornito assistenza psicologica all’automobilista. Il veicolo danneggiato è stato rimosso da un servizio di soccorso stradale e posto sotto sequestro dalla polizia, viene precisato.

La strada in cui si è verificato il sinistro è stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni. La polizia, che ha avviato un’indagine insieme alla Procura per chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto, cerca persone che abbiano assistito al fatto.