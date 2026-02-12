BL: consigliere di Stato Isaac Reber (Verdi) si dimette

Keystone-SDA

Il consigliere di Stato di Basilea Campagna Isaac Reber (Verdi) ha annunciato oggi le sue dimissioni per la fine di settembre 2026. Eletto nel 2011, Reber è attualmente responsabile del Dipartimento cantonale delle costruzioni e della protezione dell'ambiente.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Uno va, uno viene”, ha dichiarato il 64enne Reber in Gran Consiglio a Liestal, dopo che il nuovo consigliere di Stato Markus Eigenmann (PLR) aveva prestato giuramento. “Già dal 2019 ero il più anziano in servizio”, ha aggiunto l’ecologista.

Nel 2011, Reber aveva permesso ai Verdi di entrare per la prima volta in Consiglio di Stato, scalzando dall’esecutivo l’uscente UDC Jörg Krähenbühl. Prima di assumere la guida del Dipartimento delle costruzioni e dell’ambiente, Reber è stato fino al 2019 responsabile di quello della sicurezza.

Attualmente il Governo di Basilea Campagna, oltre che da un Verde e da un liberale-radicale, è composto dalla socialista Kathrin Schweizer, dal centrista Anton Lauber, nonché dal rappresentante del Partito evangelico Thomi Jourdan.